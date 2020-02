Ue chiede a membri mascherine per Cina

(ANSA) - BRUXELLES, 1 FEB - "A seguito dell'informazione da parte della Cina della necessità di equipaggiamento protettivo" (mascherine, tute e guanti) per far fronte all'emergenza del coronavirus, "il Centro di coordinamento Ue per la risposta alle emergenze è in contatto con tutti gli Stati membri per facilitarne la consegna". Lo scrive il commissario Ue per la gestione delle crisi Janez Lenarcic. "Come prima risposta - spiega - gli Stati hanno mobilitato 12 tonnellate dell'equipaggiamento, già in viaggio verso la Cina".