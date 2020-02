Scrittori: morta Mary Higgins Clark, regina della suspence

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Mary Higgins Clark, ribattezzata dai fan la "Regina della Suspense", è morta all'età di 92 anni. Lo ha annunciato "con grande tristezza" il suo editore Carolyn K.

Reidy, ad di Simon & Schuster, specificando che l'autrice di decine di bestseller si è spenta il 31 gennaio in Florida per "complicazioni legate all'età". Prolifica autrice nata a New York e di origini irlandesi ha scritto 56 romanzi, quasi tutti bestseller, con picchi da 80 milioni di copie l'anno in Usa. Il suo primo libro, dopo aver ricevuto diversi rifiuti, fu pubblicato nel 1975 'Dove sono i bambini', arrivato alla 75 esima ristampa. (ANSA).