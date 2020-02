Italiacamp compie 10 anni

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 01 FEB - Dall'alfabetizzazione digitale agli hub di connessione, dall'economia carceraria alle officine del Mezzogiorno, fino alla "scuola dell'umano". Sono gli ambiti nei quali si eserciterà nel prossimo futuro Italiacamp, l'organizzazione che sviluppa processi di innovazione sociale ad impatto positivo per il Paese, creando connessioni tra istituzioni, aziende, associazioni e università, che compie dieci anni di vita.

Il decimo anno di età dell'organizzazione, nata per iniziativa di alcuni laureati in un'aula dell'università Luiss di Roma, è stato celebrato all'aeroporto di Fiumicino alla presenza di varie personalità, tra cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.