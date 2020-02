Iran:cortei per anniversario Rivoluzione

(ANSA) - TEHERAN, 1 FEB - Sono iniziate in Iran le celebrazioni per il 41/o anniversario della Rivoluzione islamica, che portò alla caduta dello scià Reza Pahlavi nel 1979.

Le commemorazioni hanno preso inizio tradizionalmente al mausoleo dedicato a l'ayatollah Ruhollah Khomeini, alla presenza della Guida suprema Ali Khamenei.

Le celebrazioni, iniziate oggi con la ricorrenza del ritorno in patria di Khomeini dopo 15 anni di esilio, e si concluderanno l'11, il "giorno della vittoria" della rivoluzione islamica nel '79.