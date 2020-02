Impeachment, voto finale mercoledì

(ANSA) - WASHINGTON, 1 FEB - Il voto finale sull'impeachment di Donald Trump in Senato è stato fissato per mercoledì, il giorno dopo il discorso sullo stato dell'Unione che il presidente terrà davanti al Congresso in seduta plenaria. Lo anticipano alcuni media in attesa di una comunicazione ufficiale. Repubblicani e democratici avrebbero deciso di fare un break nel weekend, anche per permettere ai tre senatori candidati alla Casa Bianca (Sanders, Warren e Klobuchar) di fare campagna elettorale alla vigilia delle primarie dem in Iowa. Le arringhe finale di accusa e difesa partiranno lunedì.