Marchi moda si contendono spazi a Milano

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Tredici offerte per due negozi in Galleria Vittorio Emanuele II, nel cuore di Milano, da Tod's, a Fendi, fino a Bottega Veneta, Hermes e Dior. Le griffe della moda si daranno battaglia a colpi di rialzi per la prossima asta all'incanto, con cui il Comune assegnerà i due spazi nel 'Salotto della città' e che si dovrebbe tenere verso la fine di febbraio. Questa mattina si è svolta la prima fase dell'asta, con la presentazione delle offerte che sono state ritenute tutte valide.

Sono due gli spazi che andranno all'asta: il primo lotto è relativo al negozio attualmente occupato da Armani e a partecipare saranno Tod's, Fendi Italia, Bottega Veneta, Damiani, Prada, Salmoiraghi e Viganò. Il secondo spazio che andrà all'asta è relativo al negozio attualmente occupato da Versace e a contenderselo saranno Hermes, Luxury Retail Srl, Maxima Srl (Max Mara), Christian Dior, Versace, Damiani, Prada.