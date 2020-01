Brexit: vdL, l'isolamento non dà forza

(ANSA) - BRUXELLES, 31 GEN - "Vogliamo il miglior partenariato possibile col Regno Unito ma non sarà buono come l'appartenenza. Appartenere all'Ue conta. L'esperienza ci insegna che la forza non sta nello splendido isolamento, ma nella nostra unica unione". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha evidenziato: "Oggi non è la fine è un inizio".