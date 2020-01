Ue:Conte: no a compromessi al ribasso

(ANSA) - SOFIA, 30 GEN - Sul quadro pluriennale finanziario dell'Ue per il 2021-27 ci "sono criticità" e l'Italia "non accetta accelerazioni. Non vogliamo compromessi al ribasso che possano danneggiare settori cruciali" come l'agricoltura o la coesione". Lo dice il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa congiunta con il primi ministro bulgaro Boyko Borissov.