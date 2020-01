Anna, prime foto da set in Sicilia serie di Ammaniti

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Prime foto dal set siciliano di Anna (working title), la nuova serie Sky Original creata e diretta da Niccolò Ammaniti dal suo romanzo omonimo, fra i più amati della sua produzione, edito in Italia da Einaudi.

Le immagini svelano per la prima volta il cast e la protagonista: l'esordiente Giulia Dragotto (13 anni, scelta fra oltre duemila candidate) è Anna, una ragazzina che in un mondo devastato da un virus, in cui gli esseri umani vivono quattordici anni, parte alla ricerca del fratellino rapito, Astor, interpretato da Alessandro Pecorella (9 anni, anche lui alla sua prima apparizione in tv.).

Anna, il secondo progetto per la tv dello scrittore Premio Strega, ancora per Sky dopo il successo de Il Miracolo, è una serie prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte di Fremantle, in coproduzione con ARTE France e Kwaï. Niccolò Ammaniti è showrunner e regista della serie, di cui firma la sceneggiatura con Francesca Manieri (Veloce come il vento, Il Primo Re, Il Miracolo).

Fra i giovanissimi attori esordienti, Clara Tramontano interpreta Angelica, mentre Giovanni Mavilla è Pietro. Nel cast anche Roberta Mattei (Non essere cattivo, Veloce come il vento, Il primo Natale) e Elena Lietti (La pazza gioia, Tre piani), che torna davanti alla macchina da presa di Ammaniti nei panni della madre scomparsa di Anna e Astor, dopo l'esperienza sul set de Il Miracolo in cui dava il volto a Sole Pietromarchi, l'inquieta moglie del premier interpretato da Guido Caprino.

Una ragazzina cocciuta e coraggiosa parte alla ricerca del fratellino rapito. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un'isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove. Anna, distribuita all'estero da Fremantle, sarà in Italia in esclusiva su Sky. (ANSA).