Siria: riconquistata città nord ovest

(ANSA) - DAMASCO, 28 GEN - L'esercito siriano ha annunciato di aver riconquistato la città chiave di Maaret al-Noomane, nel nord ovest del Paese dominato da gruppi ribelli e jihadisti. "Le nostre forze sono riuscite in questi ultimi giorni a eliminare il terrorismo in molti villaggi e località", è scritto in un comunicato del comando militare letto da un responsabile alla televisione di stato.