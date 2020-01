Abusi su minori, indagati 9 religiosi

(ANSA) - PRATO, 29 GEN - Presunti abusi sessuali su minori. E' l'ipotesi per la quale la procura di Prato ha aperto un'inchiesta che coinvolge 9 religiosi dell'ex comunità 'Discepoli dell'Annunciazione' soppressa dal Vaticano a dicembre in seguito a una visita canonica. Lo scrive oggi la Nazione.

Presunte vittime degli abusi 2 fratelli, minori all'epoca dei fatti, affidati dai genitori alla comunità, dalle cui dichiarazioni a distanza di anni sarebbe nata l'inchiesta. Gli indagati sono 5 sacerdoti, un frate e 3 religiosi.

Lo stesso vescovo di Prato si era recato in procura a dicembre scorso per denunciare fatti inerenti l'ex comunità.