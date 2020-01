Mattarella, serve visione per il futuro

(ANSA) - BENEVENTO, 28 GEN - In una stagione fatta di tante "incertezze" "serve una visione d'orizzonte, una visione lucida per il futuro". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando oggi a Benevento richiamando il valore della "collaborazione" in tutti i campi.

Mattarella ha sottolineato la forza di un "concetto" espresso poco prima dal sindaco di Benevento sul fatto che questa stagione difficile richiede un approccio di lungo respiro "nel dover affrontare le difficoltà che si presentano ogni volta diverse".