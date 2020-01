Morta blogger tunisina,icona rivoluzione

(ANSA) - TUNISI, 27 GEN - E' morta a 36 anni dopo una lunga malattia autoimmune che l'aveva costretta ad un trapianto di rene, Lina Ben Mhenni, blogger, giornalista, paladina del diritto alla libera espressione e attivista dei diritti umani.

Il suo blog divenne famoso in tutto il mondo durante la rivoluzione dei gelsomini nel 2011 in Tunisia ed è stata spesso considerata come "la voce della rivolta tunisina".