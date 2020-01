Grammy, cinque premi per Billie Eilish

(ANSA) - LOS ANGELES (USA), 27 GEN - Billie Eilish fa incetta di Grammy vincendo tutti e quattro i premi principali, tra cui quello per Album dell'anno.

L'innovativa artista pop 18enne ha battuto la dura competizione di Lil Nas X e Lizzo ottenendo un totale di cinque grammys in sei nomination, tra cui sia Disco che Canzone dell'anno per 'Bad Guy'.