Borsa: Milano chiude in calo (-2,31%)

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - La Borsa di Milano chiude in forte calo con il Ftse Mib che cede il 2,31% a 23.416 punti, in linea con gli altri listini europei che risentono degli effetti del coronavirus sull'economia globale. Il Ftse Italia All Share conclude le contrattazioni in calo del 2,23% a 25.534 punti, bruciando 11,8 miliardi di capitalizzazione.