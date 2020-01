Iran,l'8/4 nuova generazione centrifughe

(ANSA) - TEHERAN, 25 GEN - L'Iran svelerà al mondo una nuova generazione di centrifughe l'8 aprile 2020. Lo ha dichiarato Ali Asghar Zarean, assistente speciale del capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran (Aeoi), la principale agenzia governativa iraniana per la gestione dell'energia nucleare e delle installazioni del ciclo del combustibile nucleare in Iran.

"La scorta iraniana di uranio ha superato i 1.200 kg e verrà rapidamente aggiunta allo stock di uranio arricchito", ha aggiunto Zarean, citato dal sito dell'Aeoi. "Al momento, se le autorità lo decidessero, l'Aeoi è in grado di arricchire l'uranio con qualsiasi percentuale desiderata", ha aggiunto il funzionario dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran.

Il 5 gennaio scorso Teheran ha annunciato che avrebbe arricchito l'uranio "senza restrizioni in base alle sue esigenze tecniche".