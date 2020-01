Catalfo, dopo cuneo ora salario minimo

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - "Abbiamo inserito già nella nota di aggiornamento al Def alcuni punti salienti, uno è il salario minimo: cioè dare un salario dignitoso a tutti coloro che hanno delle retribuzioni troppo basse. E parliamo di cinque milioni di lavoratori che faticano a fine mese". Lo ha detto la ministra del lavoro, Nunzia Catalfo, a margine di un incontro per la presentazione del libro "Salari da fame". "Quindi è giusto - ha affermato - che, insieme al decreto appena approvato sul cuneo fiscale, si pensi anche a un'iniziativa sul salario minimo". Si tratta, ha spiegato, di un intervento normativo "in linea con quello che si sta discutendo in questo momento in Europa.

L'Italia è indietro rispetto ad altri Paesi: noi abbiamo una forte depressione salariale, - ha insistito Catalfo - 5 milioni di lavoratori poveri, una stagnazione salariale importante".