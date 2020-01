Virus Cina:Fauci,vaccino in tempo record

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Un vaccino contro il nuovo coronavirus potrebbe esser testato sull'uomo in tempi record, meno di tre mesi, rispetto ai 20 mesi del vaccino sperimentale per la Sars". Lo afferma uno dei massimi esperti nel mondo di immunologia, Anthony S. Fauci, direttore dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive (Niaid) del National Institutes of Health (l'agenzia di controllo del governo degli Stati Uniti responsabile della ricerca e della salute pubblica).

Nel frattempo per arginare i contagio Le autorità cinesi hanno imposto il blocco ai trasporti in 13 città, si tratta città di Xianning, Xiaogan, Enshi e Zhijiang, Jingzhou, Huangshi, Qianjiang, Xiantao, Chibi, Ezhou, Huanggang e Lichuan, oltre alla città epicentro dell'epidemia, Wuhan, nell'Hubei. Sarebbero quindi oltre 41 milioni il numero di cittadini coinvolti dalle misure per contrastare l'emergenza. Disposta anche la chiusura di alcune sezioni della Grande Muraglia.