Salvini, un caso ora fondi maltempo E-R?

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GEN - "Al governo c'è qualcuno che pensa che gli emiliani-romagnoli siano fessi. Guarda caso ieri, proprio ieri, il Consiglio dei ministri con Conte e compagnia cantante, si è ricordato del maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna l'anno scorso e ha stanziato 28 milioni di euro, a 3 giorni dalle elezioni. Questa è gente senza pudore e senza vergogna". L'ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta Facebook da Bologna, in vista delle regionali di domenica in Emilia-Romagna. E ha aggiunto: "Non vi ricorda molto da vicino Cetto La qualunque? Ecco, Renzi La qualunque, Conte La qualunque, Zingaretti La qualunque".