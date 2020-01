Governo pensa a referendum in aprile

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Il governo indicherà con ogni probabilità in Consiglio dei ministri, la prossima settimana, la data del referendum per il taglio dei parlamentari: l'orientamento è tenerlo ad aprile. L'accelerazione sarebbe stata decisa, a quanto si apprende da più fonti parlamentari, a margine del cdm di ieri sera e la maggioranza concorderebbe sul fatto che, dopo il via libera della Cassazione, "non ha senso procrastinare".