Di Maio: a fianco Benini,merita supporto

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Simone Benini è una persona onesta, per bene, che per anni ha lavorato a testa bassa per tutti i cittadini della sua Regione. Sapere che sarà lui a rappresentare le battaglie del MoVimento all'interno del Consiglio regionale è una garanzia per chiunque. Per questo stasera sarò al suo fianco e vi aspetto, perché Simone Benini merita tutto il nostro supporto. Questo è il nostro Movimento e ne sono orgoglioso". Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio - ex capo politico M5S - su Fb, confermando la sua presenza oggi a Bologna con il candidato governatore cinquestelle. Intanto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora (M5S), a una domanda sulla tenuta del governo a prescindere dall'esito delle elezioni regionali in Emilia Romagna, risponde "assolutamente sì, di questo sono convinto".