10 interdittive anti-mafia nel Foggiano

(ANSA) - FOGGIA, 23 GEN - Il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi ha emesso 10 interdittive antimafia a società di Manfredonia e Cerignola in numerosi settori. I destinatari sono le aziende GL Itticoltura, Marittica, Divine Whims, Cinflo e Brugida Matteo di Manfredonia; Moviland di Vieste e, a Cerignola, le imprese Antoniello Mauro, M.Petroli di Roberta Mottola, Mondo Games Srls e Tradecenter srl.

"Dobbiamo prosciugare il bacino di riferimento della cosiddetta zona grigia", ha detto il prefetto. "Le attività commerciali e imprenditoriali devono essere scevre da condizionamenti mafiosi - ha aggiunto - si vuole una libertà di impresa pulita. Bisogna contestualmente impedire alle organizzazioni criminali di penetrare i settori della Pubblica Amministrazione per garantire il buon andamento della stessa".

"Pertanto - conclude - il pericolo che ciò possa accadere mi ha indotto ad adottare questi provvedimenti amministrativi.

Continueremo senza sosta a svolgere le attività di monitoraggio antimafia in città e in provincia".