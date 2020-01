Scuola Norcia, sindaco invita Conte

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 22 GEN - "Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha garantito che entro Pasqua le nuove scuole Superiori temporanee di Norcia, al centro dell'attenzione per i ritardi nella loro costruzione, saranno completate. Una rassicurazione, quella del premier, che nonostante tutto ci dà fiducia e quindi non possiamo che augurarci un ulteriore impegno dello stesso presidente: la sua presenza all'inaugurazione del nuovo plesso". A dirlo all'ANSA è stato il sindaco della città di San Benedetto, Nicola Alemanno, all'indomani della riunione con Protezione civile nazionale, Regione Umbria, Provincia di Perugia (ente appaltatore) e scuola. "Quello che sta accadendo al cantiere delle nuove scuole superiori è un po' la sintesi delle difficoltà che in questi tre anni post sisma abbiamo più volte manifestato ai vari governi che si sono succeduti e vale a dire: in situazioni di emergenza non si può procedere con leggi ordinarie", ha sottolineato Alemanno.