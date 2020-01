Alitalia: Leogrande,rispettare data 31/5

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Abbiamo di fronte un orizzonte temporale molto ambizioso, il 31 maggio, che dobbiamo fare di tutto per rispettare". Lo ha detto il commissario straordinario di Alitalia Giuseppe Leogrande in audizione alla commissione lavori pubblici del Senato. Il direttore generale di Alitalia Giancarlo Zeni in audizione, parlando del piano, ha aggiunto invece: "Nei giorni scorsi ho letto sui giornali delle anticipazioni su un piano" per Alitalia: "sono anticipazioni che sono del tutto infondate, il lavoro è appena partito e stiamo aggredendo la costruzione dell'orario della compagnia che è l'architrave portante e quando saremo in dirittura d'arrivo di questo esercizio si capirà bene".