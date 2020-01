Musica: Sting, prima data tour italiano 23 luglio a Parma

(ANSA) - PARMA, 20 GEN - Sarà Parma, capitale italiana della cultura 2020, il palcoscenico della prima tappa italiana del nuovo tour di Sting: l'artista britannico si esibirà per la prima volta nella città emiliana il 23 luglio al Parco della Cittadella con il suo 'My songs tour 2020', nell'ambito della seconda edizione del festival 'Parma Città della Musica'.

La rassegna quest'anno anticipa a luglio, invece che a settembre, e avrà come protagonisti - promettono gli organizzatori - importanti artisti italiani e internazionali. Ad aprire il festival, con un'anteprima al teatro Regio, saranno il 23 maggio i Kraftwerk, pionieri della musica elettronica, con uno show multimediale che fonde musica e arte performativa, una tappa speciale del tour 'Kraftwerk 3-D' 2020. (ANSA).