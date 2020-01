Cautela di Sarraj, 'Haftar inaffidabile'

(ANSA) - IL CAIRO, 20 GEN - "Abbiamo un ottimismo" solo "cauto dopo la conferenza di Berlino, perché la controparte non rispetta" gli impegni e "non abbiamo un vero partner per avanzare in un processo di pace in Libia": lo scrive al-Jazeera su Twitter sintetizzando dichiarazioni fatte alla tv qatariota dal premier Fayer al-Sarraj con chiaro riferimento al generale Khalifa Haftar.