Sci: Cdm; Noel vince slalom Wengen, Razzoli 11/o

(ANSA) - WENGEN (SVIZZERA), 19 GEN - Il giovane talento francese Clement Noel - 22 anni della val'd'Isere e quinto successo in carriera - ha bissato il successo dello scorso anno e vinto in 1.46.43 lo slalom speciale di Wengen. Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in 1.46.83 e terzo il russo Alexander Khoroshilov in 1.47.26.

Miglior azzurro e' il veterano Giuliano Razzoli 11/o in 1.47.85.

Poi c'è' l'altoatesino Simon Maurberger 23/o in 1.48.80 mentre fuori e' finito Alex Vinatzer che era 23/o dopo la prima manche Per la seconda manche non si era invece qualificato il trentino Stefano Gross.

La coppa del mondo passa ora in Austria, a Kitzbühel, nel tempio dello sci. Sulla leggendaria pista Streif - domata per ben quattro oltre dall'attesissimo azzurro Dominik Paris- venerdi' superG e sabato discesa. Poi, domenica, si chiudera' con lo slalom speciale. (ANSA).