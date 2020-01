Sanremo: Salmo, non vado al festival, non me la sento

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Salmo non va a Sanremo: ''non me la sento''. Il rapper lo annuncia con un video in una stories su Instagram. ''Allora prima di farmi venire un aneurisma...io volevo ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo che mi aveva invitato come super ospite della prima serata del festival ma non sarò presente al festival, non me la sento, mi sentirei a disagio. Vi ringrazio di cuore. Tra i due santi, Sanremo e San Siro scelgo san Siro. Quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto con la gente giusta venite a San Siro il 14 giugno''. (ANSA).