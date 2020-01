Musica, morta la madre di Celine Dion

(ANSA) - MONTREAL (CANADA), 18 GEN - E' morta a 92 anni Therese Dion, madre della cantante Celine.

"Mamma, ti amiamo così tanto... Dedichiamo lo spettacolo a te stasera e canterò per te con tutto il cuore", ha twittato la star canadese prima di un concerto ieri sera a Miami. Celine ha anche pubblicato una vecchia foto di famiglia in bianco e nero, che mostra 'Maman Dion' - così era soprannominata Teresa - con accanto suo marito e i loro 14 figli.

Therese lanciò la carriera della sua figlia più giovane quando aveva 12 anni inviando nel 1981 un nastro al produttore René Angelil, che sarebbe poi diventato anche marito di Celine.

Thérèse ha condotto per diversi anni un programma di cucina in tv, commercializzando i suoi piatti con il marchio 'Les pâtés de Maman Dion'. Ha anche creato la 'Fondation Maman Dion', che mira in particolare a sostenere il percorso scolastico dei giovani del Quebec da 5 a 16 anni provenienti da contesti svantaggiati.