Brexit:Javid, alcune aziende soffriranno

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Alcune aziende beneficeranno della Brexit, "altre no". Lo ammette il cancelliere dello scacchiere britannico, Sajid Javid, in un'intervista al Financial Times.

Dopo il divorzio da Bruxelles, spiega il ministro, "ci sarà un impatto in un modo o nell'altro". Javid ha anche annunciato che "non ci sarà nessun allineamento con le regole Ue" e che le aziende nel Regno Unito "dovranno adattarsi alle nuove misure".