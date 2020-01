Siria: Onu, 350mila sfollati a Idlib

(ANSA) - BEIRUT, 16 GEN - Sono più di 350mila i civili siriani - per lo più donne, anziani e bambini - sfollati nelle ultime sei settimane nella regione nord-occidentale di Idlib a seguito della campagna militare russa e governativa. Lo riferisce oggi l'Onu, affermando che i civili in fuga sono per lo più diretti verso i distretti a nord di Idlib per mettersi al riparo dai raid aerei russi e governativi e dall'avanzata delle truppe di Damasco nei distretti sud-orientali di Maarrat an Numan e Saraqeb.