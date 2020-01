Riparte carovana migranti verso gli Usa

(ANSA) - TEGUCIGALPA, 16 GEN - Centinaia di migranti provenienti da San Pedro Sula in Honduras, sono entrati in carovana la notte scorsa in Guatemala, in un "viaggio della speranza" che, attraverso il Messico, dovrebbe portarli alla frontiera con gli Stati Uniti, facendo così ripartire le carovane dal Centroamerica, dopo una pausa diurata alcuni mesi in seguito al braccio di ferro fra Usa e Messico.

Si tratta, scrive il quotidiano El Pais di Tegucigalpa, di almeno 400 uomini, donne e bambini, che in un primo momento sono stati bloccati dalla polizia alla frontiera di Corinto, ma che poi sono riusciti a un certo punto a valicare il confine entrando a forza in territorio guatemalteco.

Questo gruppo è l'avanguardia di un contingente di circa 1.000 migranti che si erano raccolti martedì nella zona del terminal degli autobus di San Pedro Sula. La restante parte deve raggiungere la frontiera honduregno-guatemalteca in giornata.