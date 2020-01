Regeni: Giulio fa cose, da genitori libro in cerca di verità

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - I genitori di Giulio Regeni hanno firmato il libro "Giulio fa cose", scritto con il loro avvocato Alessandra Ballerini, in uscita il prossimo 23 gennaio da Feltrinelli, dove ricostruiscono questi ultimi 4 anni della loro vita, nei quali si sono sempre strenuamente battuti per ottenere la verità e la giustizia sulla morte del figlio, scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo. Domenica 19 gennaio Fabio Fazio ospiterà a Che tempo che fa (in onda dalle 21 su Rai2), Paola Deffendi e Claudio Regeni. (ANSA).