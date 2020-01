Intesa SanPaolo, lo sviluppo sostenibile

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Dalla coesione sociale per ridurre le disuguaglianze, alla finanza d'impatto per favorire l'inclusione, all' economia circolare, alla crescita l'occupazione, l'innovazione.

Sono questi alcuni dei temi ai quali è dedicata la mattinata di confronto organizzata da Intesa Sanpaolo per presentare i risultati e le nuove iniziative del gruppo in ambito sociale, occupazione giovanile, promozione culturale, economia circolare e innovazione. "Intesa Sanpaolo motore per lo sviluppo sostenibile e inclusivo" è il titolo dell'appuntamento che si svolge stamani a Milano articolato in un confronto con gli stakeholder e i partner con cui lavora Intesa, per raggiungere gli obiettivi di crescita sociale, culturale e civile al centro del Piano di impresa 2018-2021. Tra i protagonisti della giornata oltre al presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, il CEO e Consigliere Delegato Carlo Messina, Rob Kapito, presidente di BlackRock, la ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,Paola Pisano