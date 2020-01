Incontrada 'Come una madre', favola nera su Rai1

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Ho sempre pensato che le donne interpretate da me siano molto coraggiose, non abbiano paura di lottare per quello che vogliono: donne anche fragili, ma determinate". Vanessa Incontrada torna protagonista su Rai1 nella miniserie 'Come una madre' - dal 2 febbraio in tre prime serate - nei panni di Angela, una donna ferita che ha perso il figlio in un incidente stradale e si rifugia su un'isoletta in Toscana. Qui diventa amica di una vicina che le affida momentaneamente i due figli, ma una notte verrà uccisa. Una favola nera on the road, che vedrà Angela - accusata ingiustamente dell'omicidio della vicina - affrontare con i due fanciulli un lungo viaggio, una fuga suo malgrado, per ritrovare la pace interiore perduta.

Dopo il successo del monologo sull'imperfezione (all'interno dello show 'Venti anni che siamo italiani), sarà un anno davvero speciale, ricco di novità per l'amatissima attrice spagnola. Dal 2 febbraio sarà appunto in 'Come una madre', con la regia di Andrea Porporati che firma anche la sceneggiatura e il soggetto.

Una produzione 11 marzo film in collaborazione con Rai Fiction.

Ma poi la aspettano tanti altri progetti. Si comincia il 7 febbraio, quando l'attrice debutterà al teatro La Fonderia di Follonica (Grosseto) con 'Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?'. Poi in aprile inizierà le riprese di un nuovo film per Rai1. (ANSA).