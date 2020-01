Disabile muore dopo caduta, c'è video

(ANSA) - FIRENZE, 16 GEN - C'è un video, ripreso da una delle telecamere di sorveglianza cittadine, che riprende il momento dell'incidente occorso a Niccolò Bizzarri, lo studente 21enne, affetto da distrofia di Duchenne e costretto su una sedia a rotelle, morto lunedì all'ospedale di Santa Maria Nuova dove era stato portato per accertamenti in seguito alla caduta che, da quanto emerso dalle testimonianze, sarebbe causata dal selciato dissestato di piazza Brunelleschi, nel centro di Firenze.

Secondo quanto appreso, nelle immagini, acquisite dalla procura, si vedrebbe lo studente mentre procede nella piazza quando la sua sedia a rotelle elettrica si arresta all'improvviso, come se una delle ruote fosse rimasta bloccata in una buca, e lui cade in avanti battendo il volto sul selciato. Il pm Alessandra Falcone ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti e ha conferito al medico legale l'incarico per eseguire l'autopsia. Sabato 18 gennaio, alle 14:30, i funerali del giovane nella basilica della Santissima Annunziata.