Biennale: Zaia a M5s, non è Autostrade

(ANSA) - VENEZIA, 16 GEN - "E' sorprendente la linea dei Cinque Stelle contrari ad ogni ipotesi di deroga alla conferma del presidente Baratta alla guida della Biennale di Venezia.

Questa non è la Società Autostrade, non gode di concessione. Se una cosa funziona, e questa istituzione culturale certamente ci riesce, dobbiamo fare in modo che continui". Lo afferma il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commentando l'indisponibilità manifestata dal Movimento Cinque Stelle a confermare Paolo Baratta alla presidenza dell'istituzione culturale veneziana esprimendo fiducia nel presidente uscente Paolo Baratta.