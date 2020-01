Pelosi, impeachment Trump per sempre

(ANSA) - WASHINGTON, 15 GEN - Comunque vada "questo impeachment, durerà per sempre": lo ha detto la speaker della Camera Usa Nancy Pelosi nell'annunciare i nomi dei membri del Congresso che dovranno condurre il processo nei confronti di Donald Trump in Senato. La speaker della Camera ha anche annunciato i sette membri del Congresso che rappresenteranno l'accusa nel corso del processo. Tra loro il presidente della commissione intelligence della Camera Adam Schiff e il presidente della commissione giustizia della Camera Jerry Nadler, che hanno gia' condotto le indagini che hanno portato alla messa in stato di accusa del presidente.