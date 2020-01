Egitto: chiuso ufficio Anadolu al Cairo

(ANSA) - IL CAIRO, 15 GEN - L'Ufficio di corrispondenza del Cairo dell'agenzia turca Anadolu è stato chiuso e 4 dipendenti, tra cui un turco, sono stati arrestati con l'accusa di pubblicazione di notizie false e attività senza autorizzazione.

Lo ha riferito una fonte del ministero dell'Interno egiziano. I tre fermati in attesa di interrogatorio sono egiziani, ha aggiunto la fonte. Ankara e il Cairo sono rivali geopolitici in Medio oriente e ora in evidente attrito in Nordafrica a causa dell'intervento della Turchia nella crisi in Libia, Paese limitrofo dell'Egitto.