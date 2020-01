Austria:montagna,quasi 1 morto al giorno

(ANSA) - BOLZANO, 15 GEN - Sono 304 le vittime di incidenti in montagna nel 2019 in Austria. 85 morti sono stati cittadini tedeschi. Il maggior numero degli incidenti si è registrato durante escursioni.

Secondo i dati del Curatorio per la sicurezza alpina, 26 persone sono morte durante una gita di scialpinismo e 22 sotto valanghe. Ben 27 sono invece le vittime durante lavori forestali. Ammonta a 7.700 il numero dei feriti soccorsi in montagna, che corrisponde ad un lieve aumento rispetto all'anno precedente. Crescono anche gli interventi per recuperare illesi che spesso sopravalutano la loro preparazione fisica e tecnica e non possono più tornare a valle da soli. Si tratta di un terzo di tutte le chiamate d'emergenza.