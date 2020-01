Usa: Trump, 7.2 mld fondi da Pentagono

(ANSA) - NEW YORK, 14 GEN - Donald Trump si prepara a trasferire ulteriori 7,2 miliardi di dollari di fondi del Pentagono ai lavori per la costruzione del muro al confine con il Messico. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali i fondi, per il secondo anno consecutivo, saranno sottratti ai progetti per le costruzioni militari e ai finanziamenti antinarcotici. I fondi consentirebbero all'amministrazione Trump di completare 1.424,2 chilometri di recinzione al confine entro la primavera del 2022, molti di più degli 819,1 chilometri inizialmente previsti.