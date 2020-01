Ponte, trave 100 m su a inizio febbraio

(ANSA) - GENOVA, 14 GEN - "Il primo impalcato da 100 metri del nuovo ponte Per Genova sarà varato nella settimana fra il 31 gennaio e l'8 febbraio": Lo spiega il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci aggiornando il cronoprogramma del cantiere. E' una delle tre travi da 100 metri previste dal progetto del viadotto, le altre 16 sono lunghe 50 metri, e andrà tra le pile 8 e 9, in area del cantiere a ovest.

"L'impalcato verrà issato dalle gru con tutte le componenti già montate - spiega Bucci - sulla base di questa operazione si potrà procedere con gli altri impalcati da 100 metri, più complessi da manovrare perché uno scavalcherà il torrente Polcevera e l'altro la linea ferroviaria, motivo per cui bisognerà anche fermare alcuni treni per cinque o sei giorni".

Entro fine gennaio si effettueranno altri tre sollevamenti.

"Tutto il ponte potrà essere completo e visibile intorno al 20 marzo, ad aprile si potrà iniziare con le operazioni su solette e asfaltatura per arrivare a giugno con il collaudo statico".