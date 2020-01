Tv: Justin Chambers lascia Grey's Anatomy, addio a dr Karev

(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - Grey's Anatomy perde il dr Alex Karev. Justin Chambers ha infatti annunciato che lascerà la serie dopo 16 stagioni. Chambers, 50 anni a luglio, era nel cast dal 2005. "Non è mai il tempo giusto - ha detto lo stesso attore - per dire addio ad uno show e ad un personaggio che ha definito così tanto la mia vita negli ultimi quindici anni. Tuttavia è da tempo che sto cercando di diversificare i ruoli della mia carriera artistica. Ora è il momento, visto che sono prossimo ai cinquant'anni e ho il sostegno di mia moglie e di cinque splendidi figli".

L'ultimo episodio con Chambers è andato in onda alla fine dell'anno scorso, al momento non è chiaro come la produzione gestirà la sua uscita. (ANSA)