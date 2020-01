Puigdemont: tornerò presto in Catalogna

(ANSA) - STRASBURGO, 13 GEN - "In Catalogna intendo tornare molto molto presto, molto rapidamente". Lo ha annunciato oggi l'eurodeputato Carles Puigdemont conversando con i giornalisti oggi a Strasburgo. "L'immunità non si fermi ai Pirenei", ha precisato. L'ex presidente catalano si è auto-esiliato in Belgio a fine 2017, all'indomani del tentativo di secessione. Il 20 dicembre ha vinto la sua battaglia entrando al Parlamento Ue per ricevere l'accredito come eurodeputato insieme al collega Toni Comin. La svolta dopo la sentenza della Corte di giustizia Ue.