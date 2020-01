Oscar: al top Joker con 11 candidature

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Sono state annunciate le nomination agli Oscar. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 9 febbraio al Dolby Theatre di Los Angeles. Guida Joker con 11 candidature (già vincitore di 2 Golden Globe e del Leone D'Oro a Venezia), The Irishman, C'era una volta a Hollywood e 1917 ne hanno ottenute 10, mentre 6 sono andate a Piccole Donne e Parasite. Tra le curiosità: la doppia candidatura di Scarlett Johannson per due diversi film: Storia di un matrimonio (Marriage Story) come protagonista e Jojo Rabbit come non protagonista. Tra i migliori attori si sfidano Leonardo DiCaprio, Antonio Banderas, Adam Driver, Joaquin Phoenix e Jonathan Pryce. Tra le migliori attrici la sfida è tra Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron e Renee Zellweger. Tra i non protagonisti Brad Pitt, Tom Hanks, Anthony Hopkins Joe Pesci e Al Pacino (entrambi per lo stesso film, The Irishman). Tra le non protagoniste Kathy Bates, Laura Dern, Scarlett Johannson, Florence Pugh e Margot Robbie. (ANSA).