Fisco: Pd primo per 2xmille a partiti

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - E' ancora il Pd il partito in Italia che riceve più donazioni attraverso il 2xmille. Secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, che sintetizzano le scelte dei contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi del 2019 (relative all'anno di imposta 2018), il Partito democratico ha incassato oltre 8,4 milioni di euro dal 42% di chi ha scelto di destinare la quota della propria Irpef ai partiti. La Lega per Salvini premier segue con 3 milioni di euro (20%), mentre la Lega Nord per l'indipendenza della Padania ha totalizzato circa 750 mila euro. Al terzo posto si piazza Fratelli d'Italia, che sale a 1,16 milioni di euro (da quasi il 7% di chi ha 'donato') rispetto ai 750 mila euro circa di un anno prima. La lista non comprende il M5S, contrario alla possibilità di destinare il 2xmille ai partiti perché considerata un vero e proprio finanziamento pubblico ai partiti.