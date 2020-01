Critics' Choice, C'era una volta a Hollywood miglior film

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino è il miglior film 2019: è stato premiato dai critici di cinema nella 25/ma edizione dei Critics' Choice Awards che si è tenuta a Los Angeles. Per il film premiato anche Brad Pitt come migliore attore non protagonista (aveva vinto anche il Golden Globe per lo stesso ruolo), lo stesso Tarantino per la migliore sceneggiatura originale e Barbara Ling e Nancy Haighbest peril best production design. Migliore attore Joaquin Phoenix per Joker, migliore attrice Renée Zellweger per Judy.

Laura Dern è la migliore attrice non protagonista (Storia di un matrimonio, Marriage Story), mentre miglior giovaneattore è Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit). Il cast di The Irishman ha vinto come best acting ensemble. Ex aequo per la regia: Sam Mendes per 1917 e Bong Joon Ho per Parasite, film che ha vinto anche come miglior pellicola straniera. Tra i premati anche Greta Gerwig per il miglior adattamento di sceneggiatura (Little Women). Per la tv: miglior drama è Succession (HBO) (premiato anche il protagonista Jeremy Strong), miglior commedia è Fleabag (Amazon) (premiata anche la protagonista Phoebe Waller-Bridge). (ANSA).