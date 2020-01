Netanyahu:Iran mente su aereo e nucleare

(ANSA) - TEL AVIV, 12 GEN - "L'Iran mente: così come ha mentito sul suo programma nucleare segreto, così hanno mentito anche adesso sull'abbattimento dell'aereo ucraino. Fin dall'inizio sapevano che ad abbatterlo erano stati loro". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu nella riunione di governo a Gerusalemme. "Sapevano che era un abbattimento non intenzionale - ha proseguito il premier - ma hanno mentito intenzionalmente ed hanno ingannato il mondo intero". Per il premier israeliano tutto ciò "è l'esatto contrario di come un paese civile dovrebbe agire e inviamo le nostre condoglianze alle vittime dell'inganno e della negligenza dell'Iran".