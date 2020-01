Incassi Usa, 1917 batte Star Wars

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Fresco di vittoria ai Golden Globes per il miglior film drammatico e la miglior regia, in pista per le nomination agli Oscar, 1917 conquista la vetta del box office nordamericano del week end. La storia di un'amicizia tra il sangue e i combattimenti della prima guerra mondiale a firma Sam Mendes ha incassato 36,5 milioni di dollari, scalzando dalla prima posizione Star Wars, L'ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della saga, che ha ottenuto 15 milioni di dollari nel fine settimana, superando in totale sul mercato domestico i 478 milioni di dollari. Sul terzo gradino del podio Jumanji: The Next Level (14 milioni di dollari nel week end, per un incasso totale di 257 milioni).

New entry, in quarta posizione, Like a Boss (Amiche in affari), commedia al femminile di Miguel Arteta, con 10 milioni di dollari, seguita da Just Mercy (Il diritto di opporsi), con 10 milioni di dollari, e dalle Piccole donne di Greta Gerwig (7,6 milioni di dollari nel fine settimana, per un totale di 74 milioni sul mercato domestico). (ANSA).