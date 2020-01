Trudeau, giustizia per aereo abbattuto

(ANSA) - OTTAWA, 11 GEN - Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha chiesto che dopo l'ammissione da parte dell'Iran dell'abbattimento per errore del volo di linea ucraino, Teheran usi "trasparenza e giustizia" per le vittime, giunga a una conclusione e stabilisca le precise responsabilità.

Trudeau ricorda che si tratta di una "tragedia nazionale" per il Canada - 63 delle vittime erano canadesi, molti con doppia nazionalità iraniana - e che tutto il Paese "piange unito", fa sapere una nota dell'ufficio del primo ministro.